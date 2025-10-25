Ричмонд
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки «Восток» за сутки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила наступательные действия, за сутки уничтожила до 320 боевиков ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении министерства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия: нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области, добавило МО России.