ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.