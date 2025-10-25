Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сводке оборонного ведомства.