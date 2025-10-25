Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Запад», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сводке оборонного ведомства.