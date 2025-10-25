Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ в зоне действий «Центра» составили 520 военных за сутки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» за сутки составили до 520 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 520-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.