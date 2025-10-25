Потери ВСУ в зоне действий «Центра» составили 520 военных за сутки

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.