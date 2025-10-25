«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Хромовка, Степановка, Северск и Плещеева Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, восемьартиллерийских орудий, из них четыре западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.