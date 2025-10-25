ТАСС: на юге Красноармейска упала оборона ВСУ

«Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта.
ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Оборона ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска упала, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта.