Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на юге Красноармейска упала оборона ВСУ

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Оборона ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска упала, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта.