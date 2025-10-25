Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью и Москвой сбили шесть украинских дронов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Средства ПВО в период с 9.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью и над территорией Московского региона, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого октября текущего года в период с 9.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше