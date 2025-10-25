ВС России уничтожили скопление боевиков ВСУ при построении в Сумской области

При этом собеседник издания подчеркнул, что главной проблемой для 105-й бригады теробороны ВСУ стала ошибка их командира. Тот любил устраивать построения прямо на передовой, после чего выкладывать кадры в социальных сетях. Как итог, его действия привлекли внимание российской армии.