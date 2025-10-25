ВС России уничтожили скопление боевиков ВСУ при построении в Сумской области

В Сумской области российская армия уничтожила целое скопление боевиков Вооруженных сил Украины во время построения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Отмечается, что удар был нанесен по 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. И сейчас уже распространяются некрологи погибших боевиков, принадлежавших к ней.
«Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях», — сказал источник ТАСС.
При этом собеседник издания подчеркнул, что главной проблемой для 105-й бригады теробороны ВСУ стала ошибка их командира. Тот любил устраивать построения прямо на передовой, после чего выкладывать кадры в социальных сетях. Как итог, его действия привлекли внимание российской армии.
«Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесен комбинированный удар “Геранями” и артиллерией», — добавил собеседник ТАСС.
Немногим ранее российская армия уничтожила пусковую установку берегового комплекса «Нептун», принадлежавшую ВСУ. Все произошло в субботу, 25 октября. Как отмечало Министерство обороны РФ, удар наносился одновременно авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.