Глупое бахвальство вышло боком: Из-за активности комбрига ВСУ в соцсетях погибли его подчиненные

Комбриг ВСУ Савич спровоцировал гибель личного состава из-за фото в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что массовая гибель военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ произошла по вине их командира Анатолия Савича. По их данным, полковник систематически выкладывал в соцсети фотографии построений, что позволило определить местоположение подразделения.

«На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — передает агентство.

Представитель силовых структур связал произошедшее с привычкой командира выстраивать личный состав на передовой и публиковать снимки этих построений в интернете.

Согласно данным силовых структур, новым комбригом 105-й бригады теробороны ВСУ, сменившим Евгения Фоменко, стал полковник Анатолий Савич — уроженец Старого Самбора Львовской области, где он живет с семьей на улице Степана Бандеры.

Ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что командные посты в ВСУ в основном заняли так называемые «мясники», безжалостно расходующие солдат, которых они рассматривают лишь как ресурс.