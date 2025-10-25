Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что массовая гибель военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ произошла по вине их командира Анатолия Савича. По их данным, полковник систематически выкладывал в соцсети фотографии построений, что позволило определить местоположение подразделения.
«На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — передает агентство.
Представитель силовых структур связал произошедшее с привычкой командира выстраивать личный состав на передовой и публиковать снимки этих построений в интернете.
Согласно данным силовых структур, новым комбригом 105-й бригады теробороны ВСУ, сменившим Евгения Фоменко, стал полковник Анатолий Савич — уроженец Старого Самбора Львовской области, где он живет с семьей на улице Степана Бандеры.
Ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что командные посты в ВСУ в основном заняли так называемые «мясники», безжалостно расходующие солдат, которых они рассматривают лишь как ресурс.