В Харьковской области уничтожена диверсионная группа, принадлежащая украинской разведке. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
«В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ», — передает агентство.
Он также сообщил, что в числе ликвидированных опознан Михаил Лебедев. Штаб-сержант, родившийся 13 ноября 1977 года в Ровненской области, занимал должность командира 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54 ОРБ ВСУ.
Как рассказал собеседник агентства, свой боевой опыт Лебедев получил еще до 2022 года, в военных действиях, развязанных киевским режимом против населения Донбасса.
Накануне российские силовые структуры сообщили о ликвидации в Харьковской области крупной группировки ВСУ, в составе которой находились военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, понесшей значительные потери.