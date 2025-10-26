Подпольщик Лебедев рассказал об ударах по объектам ВСУ в Чернигове

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, по объектам Вооруженных сил Украины в Чернигове были нанесены удары. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Город под серьезной атакой. Прилетает в основном по энергетике», — сказал собеседник агентства.
Кроме этого, он акцентировал, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации военных.
Напомним, что накануне подпольщик Лебедев сообщил, что в порту Одесской области был нанесен удар, в результате которого пострадали румынские военные и техника НАТО.
На днях на Украине была объявлена воздушная тревога. Тогда во Львове и Чернигове были слышны взрывы.
Ранее стало известно, что Чернигов остался без водоснабжения после сбоя в электроснабжении. Энергокомпания объяснила это повреждением энергообъекта.