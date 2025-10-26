Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки на Харьковщине

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — сказал он.