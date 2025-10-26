Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки на Харьковщине

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что нехватка сил и средств у противника позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки. «По сути, мы пользуемся ситуацией и продвигаемся как раз по направлению данного населенного пункта», — уточнил Марочко.
Ранее он сообщал, что российская армия продвинулась западнее Кисловки и сократила расстояние до Ковшаровки Харьковской области до 6,5 км.