Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки на Харьковщине

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Военные РФ давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины на фронте шириной в 10 км, украинские солдаты отступили с части позиций у населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что нехватка сил и средств у противника позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки. «По сути, мы пользуемся ситуацией и продвигаемся как раз по направлению данного населенного пункта», — уточнил Марочко.

Ранее он сообщал, что российская армия продвинулась западнее Кисловки и сократила расстояние до Ковшаровки Харьковской области до 6,5 км.