Американский наёмник ВСУ Боуэн Шардт с позывным «Рабат» был ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Согласно подтверждённой информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наёмник Боуэн Шардт с позывным “Рабат”. Подробности и обстоятельства уточняются», — подчеркнул Рогов.
По его словам, Шардт участвовал в военных преступлениях против мирных граждан России, в том числе на территории Курской области.
Накануне стало известно, что около 100 боевиков — граждан США, вступивших в ВСУ, были ликвидированы российскими военными за время проведения специальной военной операции.
Между тем семьи наемников из Колумбии стали чаще обращаться в посольство России в Боготе за помощью с поиском пропавших без вести боевиков ВСУ. Родственники также просят поддержать их в вопросе репатриации тел.