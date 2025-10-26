Зашёл не в ту дверь: военный ВСУ перепутал блиндажи и попал в плен

«Взяли блиндаж, двоих солдат ВСУ захватили в плен, а также расчёт гранатомёта МК-19. Я запрыгнул внутрь, открыл огонь — они бросили оружие и сдались. Когда мы уже находились внутри, к блиндажу подошёл третий украинский военнослужащий. Он думал, что там свои, а там уже были мы. Сам сдался, деваться ему было некуда», — рассказал «Акулёнок».