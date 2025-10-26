Ричмонд
Зашёл не в ту дверь: военный ВСУ перепутал блиндажи и попал в плен

Боевик ВСУ попал в плен, по ошибке придя в занятый российскими бойцами блиндаж.

Источник: Комсомольская правда

Украинский военнослужащий оказался в плену, вернувшись в блиндаж, который к тому времени уже заняли российские солдаты. Об этом рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с позывным «Акулёнок».

Штурм блиндажей ВСУ на константиновском направлении в ДНР проводили подразделения Южной группировки войск РФ.

«Взяли блиндаж, двоих солдат ВСУ захватили в плен, а также расчёт гранатомёта МК-19. Я запрыгнул внутрь, открыл огонь — они бросили оружие и сдались. Когда мы уже находились внутри, к блиндажу подошёл третий украинский военнослужащий. Он думал, что там свои, а там уже были мы. Сам сдался, деваться ему было некуда», — рассказал «Акулёнок».

Пленные сообщили, что были насильно мобилизованы прямо с рабочих мест и без необходимого обучения отправлены на фронт, где их фактически использовали как «пушечное мясо».

Недавно попавшие в плен под Покровском мобилизованные украинцы рассказали о русских корнях и потерях ВСУ. Прежде сообщалось, что украинские боевики покидают занимаемые позиции из-за нехватки снабжения и отсутствия ротации.