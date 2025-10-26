Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: в радиоперехватах ВСУ заметили панику под Красным Лиманом

В рядах 63-й бригады украинской армии происходит несогласованность действий.

Источник: Комсомольская правда

В радиоперехватах Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксирована паника в рядах 63-й бригады возле Красного Лимана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что на этом участке линии фронта для подразделения сложилась крайне тяжёлая обстановка.

«В радиоперехватах слышна паника, несогласованность действий и нарушения связи между подразделениями», — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активные действия российских военных на краснолиманском участке фронта приближают ДНР к разрешению проблемы водной блокады, созданной Украиной.

Недавно сообщалось, что действия российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады позволили создать хаос в украинском тылу и продемонстрировали серьёзные проблемы в системе обороны, которая больше не помогает украинским боевикам из-за нехватки личного состава и трудностей с его набором.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше