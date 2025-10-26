Недавно сообщалось, что действия российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады позволили создать хаос в украинском тылу и продемонстрировали серьёзные проблемы в системе обороны, которая больше не помогает украинским боевикам из-за нехватки личного состава и трудностей с его набором.