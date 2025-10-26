В радиоперехватах Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксирована паника в рядах 63-й бригады возле Красного Лимана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что на этом участке линии фронта для подразделения сложилась крайне тяжёлая обстановка.
«В радиоперехватах слышна паника, несогласованность действий и нарушения связи между подразделениями», — сообщил собеседник агентства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активные действия российских военных на краснолиманском участке фронта приближают ДНР к разрешению проблемы водной блокады, созданной Украиной.
Недавно сообщалось, что действия российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады позволили создать хаос в украинском тылу и продемонстрировали серьёзные проблемы в системе обороны, которая больше не помогает украинским боевикам из-за нехватки личного состава и трудностей с его набором.