Украинский солдат вернулся в занятый бойцами ВС РФ блиндаж и попал в плен

Украинский солдат попал в плен после того, как вернулся в блиндаж, который уже успели занять российские бойцы, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Акулёнок.
Штурм позиций противника на константиновском направлении в ДНР проводили представители группировки войск «Юг» Вооружённых сил России. Акулёнок уточнил, что российские военные в ходе взятия укрепления изначально пленили двоих солдат ВСУ, которые входили в гранатомётный расчёт.
«Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему», — сказал боец, которого цитирует РИА Новости.
По словам пленных, они были призваны в ВСУ прямо со своих рабочих мест и не прошли необходимую подготовку. Украинские командиры отправили их на фронт как «пушечное мясо».
Напомним, ранее Минобороны России представило рассказ украинского пленного Андрея Заставского. Мужчина заявил, что командование ВСУ перебросило его на передовую позицию, чтобы убедиться в негодности к военной службе. Заставский добавил, что дважды не прошел медкомиссию из-за двух металлических пластин в ноге и переломанной грудной клетки.