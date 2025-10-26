Ричмонд
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников — над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре — над Азовским.

Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 — над Тульской, по четыре — над Краснодарским краем и Рязанской областью, три — над Ростовской, два — над территорией Московского региона и по одному беспилотнику — над Курской и Липецкой областями.