11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре — над Азовским.
Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 — над Тульской, по четыре — над Краснодарским краем и Рязанской областью, три — над Ростовской, два — над территорией Московского региона и по одному беспилотнику — над Курской и Липецкой областями.