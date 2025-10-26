Системы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в Тульской области

Система противовоздушной обороны (ПВО), отражая воздушную атаку украинской армии в ночь на воскресенье, 26 октября, уничтожила 26 беспилотников в Тульской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Подразделения ПВО Минобороны России… уничтожили 26 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в ночь на воскресенье, 26 октября, системы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 82 украинских беспилотника самолетного типа.
Вечером в пятницу, 24 октября, над регионами России уничтожен 21 украинский беспилотник за пять часов.