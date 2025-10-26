Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской области

В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силы ПВО не задействовались для уничтожения беспилотников.

По данным Минобороны, ночью было сбито 82 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного и Азовского моря и восьмью регионами России. Волгоградской области среди них не оказалось.

Атаки были зафиксированы в Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Московской, Курской и Липецкой областями, а также над территорией Краснодарского края.

Напомним, прошлой ночью над регионом были ликвидированы 19 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше