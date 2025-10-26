«СВ»: у Константиновки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Штурмовая группа украинских формирований была обнаружена и ликвидирована при попытке пойти в контратаку в районе села Константиновка на сумском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В публикации уточняется, что речь идёт об отряде 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
«Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что ночью 24 октября в Сумской области было уничтожено несколько украинских диверсионно-разведывательных отрядов. Отмечалось, что боевики ВСУ понесли поражение в окрестностях сел Кондратовка и Константиновка.