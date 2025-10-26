Ричмонд
Три БПЛА уничтожили ночью в Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 26 октября в Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском районе. Пострадавших нет, последствия на земле не зафиксировали.

Напомним, в ночь на 25 октября беспилотники ликвидировали в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Дона. На окраине Донецка потушили возгорание травы. Пострадавших нет.

