Три БПЛА уничтожили ночью в Ростовской области

В ночь на 26 октября в Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском районе. Пострадавших нет, последствия на земле не зафиксировали.
Напомним, в ночь на 25 октября беспилотники ликвидировали в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Дона. На окраине Донецка потушили возгорание травы. Пострадавших нет.
