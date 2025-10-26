Украинцы начали активно сотрудничать с РФ и присылать координаты ТЦК: как и почему это происходит

Жители Украины активно сотрудничают с российской армией и делятся координатами территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для наведения ударов по украинским органам воинского учета. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы должны помогать украинскому населению освобождаться от оков того же ТЦК, в первую очередь. Поэтому украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию», — сказал он в интервью ТАСС.
Алаудинов отметил, что российские военные используют переданную украинцами информацию для нанесения поражения противнику.
Ранее британская газета Telegraph рассказала о кризисе мобилизации на Украине. Среди причин журналисты назвали страх уличных облав, которые устраивают сотрудники ТЦК. Представители украинских военкоматов зачастую избивают задержанных на улице мужчин.