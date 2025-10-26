Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем

Четыре украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего в ночь на 26 октября над регионами России средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 БПЛА самолетного типа. В том числе семь дронов сбиты над акваторией Черного моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.
30 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 26 — над Тульской, четыре — над Рязанской. Три дрона сбили над Ростовской областью, два — над Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. По одному беспилотнику уничтожено над Курской и Липецкой областями.
Напомним, в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность вечером 25 октября. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.