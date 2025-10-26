Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Краснодарском крае спустя 12 часов

Ричмонд
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от регионального центра оповещения утром 26 октября.

Сигнал «Беспилотная опасность» объявили в крае вечером 25 октября. Угроза падения беспилотников сохранялась 12 часов. Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.

За ночь средствами ПВО над Краснодарским краем уничтожены четыре беспилотника. Семь дронов сбили над Черным морем, еще четыре — над Азовским.

В настоящее время региону ничего не угрожает. Аэропорт Краснодара продолжил работу в штатном режиме.