Режим атаки БпЛА над Воронежской областью отменили утром 26 октября

Объявленный 25 октября в 20:51 над Воронежской областью режим атаки БпЛА отменили спустя 11 часов — в 8:10 26 октября. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
О сбитых дронах над Воронежской областью ни глава региона, ни Минобороны не информировали.
А по данным военного ведомства, минувшей ночью над восемью регионами нашей страны и двумя морями, уничтожили 82 вражеских БпЛА.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 октября над Воронежской областью сбили восемь дронов ВСУ. Над еще 13 субъектами РФ уничтожили 113 беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше