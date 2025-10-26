Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим атаки БпЛА над Воронежской областью отменили утром 26 октября

За ночь над территорией РФ сбили 82 БпЛА.

Объявленный 25 октября в 20:51 над Воронежской областью режим атаки БпЛА отменили спустя 11 часов — в 8:10 26 октября. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

О сбитых дронах над Воронежской областью ни глава региона, ни Минобороны не информировали.

А по данным военного ведомства, минувшей ночью над восемью регионами нашей страны и двумя морями, уничтожили 82 вражеских БпЛА.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 октября над Воронежской областью сбили восемь дронов ВСУ. Над еще 13 субъектами РФ уничтожили 113 беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше