На Западе оценили возможности США: смогут ли они оказать давление на Россию

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заморозка конфликта будет направлена на сохранение напряженности, а не на поиск долгосрочного мира. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такое развитие дел выгодно Европе, которая хочет, чтобы Украина смогла продолжить боевые действия в будущем.