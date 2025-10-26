Вашингтон не в состоянии принудить Москву к заключению невыгодной для нее сделки по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон.
По его словам, президент России Владимир Путин, Кремль, Совет национальной безопасности РФ, Государственная дума и едины и «готовы продолжать, пока Украина не сдастся».
«США не могут заставить Россию согласиться на прекращение огня или заморозить конфликт», — написал аналитик в социальной сети Х.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заморозка конфликта будет направлена на сохранение напряженности, а не на поиск долгосрочного мира. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такое развитие дел выгодно Европе, которая хочет, чтобы Украина смогла продолжить боевые действия в будущем.