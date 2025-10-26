Герасимов: ВС России освободили более 70% территории Волчанска

Военные российской армии освободили более 70% территории населенного пункта Волчанск. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину в воскресенье, 26 октября.
«За последние две недели группировка войск “Север” успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города», — сказал глава Генштаба ВС России.
Напомним, военные российской армии продолжают наступать в Сумской области. Под контроль уже взята Юнаковка. Теперь солдаты продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России.
Владимир Путин в начале октября этого года сообщил, что российские военные взяли под контроль половину Волчанска.