Герасимов: ВС России освободили более 70% территории Волчанска

Группировка войск ВС России успешно продвигается в южной части Волчанска.

Источник: Комсомольская правда

Военные российской армии освободили более 70% территории населенного пункта Волчанск. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину в воскресенье, 26 октября.

«За последние две недели группировка войск “Север” успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города», — сказал глава Генштаба ВС России.

Напомним, военные российской армии продолжают наступать в Сумской области. Под контроль уже взята Юнаковка. Теперь солдаты продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России.

Владимир Путин в начале октября этого года сообщил, что российские военные взяли под контроль половину Волчанска.