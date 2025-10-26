Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, как нужно относиться к пленным бойцам ВСУ

Путин: Обращение с пленными должно соответствовать правовым нормам.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин рассказал, что российская армия всегда исторически относилась с милосердием к пленным и призвал придерживаться этого правила.

Глава государства отметил, что сейчас с пленными необходимо действовать в соответствии с нормами международного права и законодательством РФ.

«Вот в таком же режиме прошу действовать дальше», — сказал российский лидер на совещании с главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым и командующими группировками российских войск.

Ранее Путин объяснил, почему важны обмены пленными с Украиной. По его словам, они создают условия для обсуждения проблем.