Путин рассказал, как нужно относиться к пленным бойцам ВСУ

Президент России Владимир Путин рассказал, что российская армия всегда исторически относилась с милосердием к пленным и призвал придерживаться этого правила.
Глава государства отметил, что сейчас с пленными необходимо действовать в соответствии с нормами международного права и законодательством РФ.
«Вот в таком же режиме прошу действовать дальше», — сказал российский лидер на совещании с главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым и командующими группировками российских войск.
Ранее Путин объяснил, почему важны обмены пленными с Украиной. По его словам, они создают условия для обсуждения проблем.