Украинцы активно распродают в интернете нидерландскую военную экипировку

На украинских платформах можно найти предложения о продаже б/у военной экипировки: сумки для противогаза, подсумки, швейные наборы и термобрюки. Например, сумку для противогаза предлагают за 150 гривен (289 рублей) и комплект подсумков — за 140 гривен (270 рублей). В ряде объявлений отмечается, что эти товары использовались военными Нидерландов.