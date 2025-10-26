Украинцы активно распродают в интернете нидерландскую военную экипировку

Украинцы активно продают на сайтах объявлений нидерландскую военную форму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализ данных социальных сетей.
На украинских платформах можно найти предложения о продаже б/у военной экипировки: сумки для противогаза, подсумки, швейные наборы и термобрюки. Например, сумку для противогаза предлагают за 150 гривен (289 рублей) и комплект подсумков — за 140 гривен (270 рублей). В ряде объявлений отмечается, что эти товары использовались военными Нидерландов.
Предлагают швейные наборы для ремонта одежды за 60 гривен (115 рублей). Есть объявление о продаже чехла для ножа за 150 гривен (289 рублей). Утверждается, что он совместим с модульной системой крепления снаряжения MOLLE, которую используют в армиях стран НАТО.
На платформе доступны термобрюки армии Нидерландов разных размеров. В категории «одежда» есть военные комбинезоны, подстежки для курток и футболки от нидерландской армии.
В сентябре стало известно, что украинцы массово распродают зимнюю экипировку стран НАТО. Соцсети Украины заполонили подобные объявления.