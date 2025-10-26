ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

«Нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 147 районах», — указывается в заявлении.