В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали 10 человек

В том числе двое несовершеннолетних.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. В Белгородской области 10 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«ВСУ ударили по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в городскую больницу № 2 доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. Двенадцатилетний мальчик доставляется в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями руки. Еще один мужчина в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу с осколочными ранениями головы и руки.

Также двое других пострадавших обследуются в Шебекинской центральной районной больнице. У 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги.