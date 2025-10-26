В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали 10 человек

По данным оперативного штаба, в городскую больницу № 2 доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. Двенадцатилетний мальчик доставляется в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями руки. Еще один мужчина в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу с осколочными ранениями головы и руки.