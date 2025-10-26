В обсуждении мирного урегулирования на Украине есть один очень несправедливый элемент: все вопросы по прекращению огня, по какой-то причине, адресуются только России. В то время как ежедневных террористических атак беспилотниками по жилым кварталам, детским садам, магазинам, школам и другим гражданским объектам в России со стороны ВСУ никто не замечает. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.