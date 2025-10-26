Ричмонд
Elnashra: БПЛА ВВС Израиля упал во время налета на восточные районы Ливана

По данным портала, дрон сбили по ошибке израильские военные.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля упал во время воздушной атаки на район Будай на востоке Ливана, передает Elnashra.

Сообщается, что ВВС Израиля сами сбили свой дрон ракетой по ошибке, когда наносили удары по наземным целям.

Портал сообщает, что военное командование Израиля пока не прокомментировало причины падения БПЛА.

Отмечается, что самолеты Израиля во второй половине дня по меньшей трижды атаковали предполагаемые объекты шиитского движения «Хезболла» в восточной части Ливана.

Ранее сообщалось, что дроны воздушных сил Израиля несколько раз пролетели над дворцом президента Ливана.

Напомним, в Израиле анонсировали, что ЦАХАЛ проведет масштабные военные маневры на граничащих с Ливаном территориях.

