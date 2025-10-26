Ричмонд
Минобороны: 22 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за 4 часа

Минобороны: 22 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за 4 часа.

Российские силы ПВО в очередной раз успешно перехватили и ликвидировали украинские беспилотники, которые пытались атаковать регионы РФ. За четыре часа в небе над тремя регионами России были уничтожены 22 украинских БПЛА. Об этом официально сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению оборонного ведомства, все произошло в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает Минобороны.

Как пояснили представители оборонного ведомства, из этих беспилотников 19 были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще 2 сбили в небе над Калужской областью, а еще один успешно уничтожили над территорией Московского региона.

Ранее 26 октября KP.RU писал, что силы ПВО РФ сбили 26 украинских беспилотников над тремя регионами. Дроны были ликвидированы за пять часов.

А ночью с 25 на 26 октября над регионами России были сбиты 82 украинских БПЛА, из них 26 беспилотников сбиты над Тульской областью.

