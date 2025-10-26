В Сумской области Украины российские Вооружённые силы нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии. Кадры горящего поезда опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Момент атаки фиксировался камерами на дронах, которые, по сведениям военных корреспондентов, успешно увернулись от сопровождения вертолётов Ми-8, продемонстрировав способность обходить системы защиты. Эксперты связывают высокую точность удара с применением модернизированных версий дронов «Герань», оснащённых камерами и элементами искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что беспилотник-камикадзе «Герань» стал одним из самых эффективных средств вооружения в зоне СВО. Дрон способен наносить удары на большие расстояния.