Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горящий поезд с техникой ВСУ попал на видео после налёта дронов «Герань»

В результате ударов БПЛА «Герань» были повреждены локомотив и два вагонa.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области Украины российские Вооружённые силы нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии. Кадры горящего поезда опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников, инцидент произошёл недалеко от села Черноплатово. Для точечного удара использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань». В результате были повреждены локомотив и два вагонa.

Момент атаки фиксировался камерами на дронах, которые, по сведениям военных корреспондентов, успешно увернулись от сопровождения вертолётов Ми-8, продемонстрировав способность обходить системы защиты. Эксперты связывают высокую точность удара с применением модернизированных версий дронов «Герань», оснащённых камерами и элементами искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что беспилотник-камикадзе «Герань» стал одним из самых эффективных средств вооружения в зоне СВО. Дрон способен наносить удары на большие расстояния.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше