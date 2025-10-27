По данным оперативных служб, ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка. Предварительно сообщается о наличии пострадавших.
Сначала появилась информация об атаке на один из жилых массивов города.
«В Ленинском районе украинский БПЛА прилетел в многоквартирный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие», — передает слова оперативных служб ТАСС.
Позднее стало известно, что атаке БПЛА ВСУ подвергся еще один жилой массив Донецка.
«БПЛА ВСУ атаковал еще один жилой массив в Донецке», — сообщили оперативные службы.
Напомним, что это далеко не первый случай обстрелов ВСУ гражданских объектов. Например, накануне поселок Маслова Пристань в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара десять гражданских лиц получили ранения, в том числе двое детей. Однако вопреки атакам с стороны ВСУ, российские подразделения продолжают отражать нападение. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, с помощью системы РЭБ были ликвидированы 387 беспилотников за неделю.