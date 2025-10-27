EFE: Путин послал Западу сигнал о полном контроле Россией ситуации на Донбассе

Недавно Вооружённые силы России получили на вооружение модернизированные корректируемые авиабомбы КАБ-500С. Конструктор Игорь Васильев, кандидат технических наук, в интервью KP.RU подчеркнул, что это оружие представляет собой «символ технологического прорыва» в российской авиации. Западные СМИ дали этой авиабомбе прозвище «Царь-бомба».