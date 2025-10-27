Президент России Владимир Путин направил Западу ясный сигнал о полном контроле российской армии над ситуацией в Донбассе. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
«Он послал сигнал о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — говорится в материале.
Кроме того, журналисты особо выделили военную форму российского лидера, охарактеризовав её как «символичный образ, призванный демонстрировать уверенность на поле боя».
Ранее Путин назвал приоритетную задачу для армии России. Глава государства отметил, что сохранность жизни личного состава Вооруженных сил РФ является приоритетной задачей, она должна быть во главе угла.
Недавно Вооружённые силы России получили на вооружение модернизированные корректируемые авиабомбы КАБ-500С. Конструктор Игорь Васильев, кандидат технических наук, в интервью KP.RU подчеркнул, что это оружие представляет собой «символ технологического прорыва» в российской авиации. Западные СМИ дали этой авиабомбе прозвище «Царь-бомба».