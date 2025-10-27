Два человека погибли из-за удара ВСУ по многоэтажному дому в Донецке

В результате обстрела девятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Донецка, по предварительным данным, погибли двое гражданских лиц. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
«Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ в многоэтажном доме в Ленинском районе», — передает собеседник агентства.
Напомним, пару часов назад стало известно, что украинские войска нанесли удар по двум жилым массивам в Донецке. Тогда сообщалось о нескольких пострадавших в результате атаки ВСУ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что раненый при обстреле ВСУ Ясиноватой мужчина скончался в больнице. Тогда же, в ночь на 26 октября, погибли два мирных жителя, в том числе ребенок 2012 года рождения. Тогда ВСУ ударили по частному сектору из реактивной артиллерии HIMARS.