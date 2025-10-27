Два человека погибли из-за удара ВСУ по многоэтажному дому в Донецке

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что раненый при обстреле ВСУ Ясиноватой мужчина скончался в больнице. Тогда же, в ночь на 26 октября, погибли два мирных жителя, в том числе ребенок 2012 года рождения. Тогда ВСУ ударили по частному сектору из реактивной артиллерии HIMARS.