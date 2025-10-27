Ричмонд
"Рыжий и ласковый: В зоне СВО кот Вася стал талисманом для бойцов РФ

Рыжий кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Кот Вася стал талисманом российского подразделения в зоне СВО и сопровождает бойцов даже во время выполнения задач. Об этом РИА Новости рассказал командир отделения группировки «Восток» с позывным Амур.

По словам бойца, кот быстро «влился» в коллектив и постоянно сопровождает военных, не проявляя страха перед грохотом и техникой.

«У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой», — сказал собеседник агентства.

Ранее стрелок с позывным Рубик рассказал, как рыжий кот Вася на мотоцикле передвигается с бойцами ВС РФ по линии соприкосновения. Кроме этого, пушистый зверек приносит на передовую атмосферу домашнего тепла и служит символом удачи.