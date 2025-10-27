ВС РФ ликвидировали около двух рот ВСУ в ходе штурма Першотравневого

Российские военнослужащие уничтожили около двух рот противника и порядка 14 боевых бронемашин Вооружённых сил Украины во время освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения с позывным «Учёный».