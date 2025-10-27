Российские военнослужащие уничтожили около двух рот противника и порядка 14 боевых бронемашин Вооружённых сил Украины во время освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения с позывным «Учёный».
«В населённом пункте Першотравневое было ликвидировано приблизительно две живых роты противника. По технике — около 14 ББМ», — рассказал «Учёный».
Он подчеркнул, что действия его подразделения позволили полностью взять контроль над населенным пунктом и обеспечили дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее стало известно, что береговой ракетный комплекс «Нептун» ВСУ был уничтожен российскими военными, а также нанесены удары по цехам, где производились беспилотные летательные аппараты.