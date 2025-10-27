Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали около двух рот ВСУ в ходе штурма Першотравневого

Российская армия продолжает успешно выполнять боевые задачи.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие уничтожили около двух рот противника и порядка 14 боевых бронемашин Вооружённых сил Украины во время освобождения населённого пункта Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения с позывным «Учёный».

«В населённом пункте Першотравневое было ликвидировано приблизительно две живых роты противника. По технике — около 14 ББМ», — рассказал «Учёный».

Он подчеркнул, что действия его подразделения позволили полностью взять контроль над населенным пунктом и обеспечили дальнейшее продвижение российских войск.

Ранее стало известно, что береговой ракетный комплекс «Нептун» ВСУ был уничтожен российскими военными, а также нанесены удары по цехам, где производились беспилотные летательные аппараты.