Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы вступили в бой с боевиками-наркоманами ВСУ под Днепропетровском

Боец ВС РФ Хикки рассказал о боевиках-наркоманах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные столкнулись с украинскими боевиками-наркоманами во время операции в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец группировки войск «Восток» с позывным Хикки.

«Да, встречались такие, которые при множестве попаданий в них, чем-то обколотые, вставали и шли в наступление дальше. Я предполагаю, что они были под наркотиками», — рассказал боец в беседе с РИА Новости.

Как уточнил военный, противник был ликвидирован.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене, сообщил, что солдаты ВСУ массово подрываются и калечатся при попытках найти скрытые запасы наркотических веществ.

Кроме этого, по словам пленного украинского солдата Сергея Токаренко, поставки наркотических веществ для боевиков ВСУ велись в рамках законодательно утвержденной на Украине программы. При этом логистику по доставке запрещенных веществ зависимым военнослужащим обеспечивала компания «Новая почта».