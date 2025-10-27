Российские военные столкнулись с украинскими боевиками-наркоманами во время операции в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец группировки войск «Восток» с позывным Хикки.
«Да, встречались такие, которые при множестве попаданий в них, чем-то обколотые, вставали и шли в наступление дальше. Я предполагаю, что они были под наркотиками», — рассказал боец в беседе с РИА Новости.
Как уточнил военный, противник был ликвидирован.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене, сообщил, что солдаты ВСУ массово подрываются и калечатся при попытках найти скрытые запасы наркотических веществ.
Кроме этого, по словам пленного украинского солдата Сергея Токаренко, поставки наркотических веществ для боевиков ВСУ велись в рамках законодательно утвержденной на Украине программы. При этом логистику по доставке запрещенных веществ зависимым военнослужащим обеспечивала компания «Новая почта».