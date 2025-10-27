Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 раненых и постоянный миномётный обстрел: российский боец ценою жизни спас сослуживцев

Российский солдат спас 20 раненых товарищей в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» поделился подробностями недавнего штурма, во время которого под непрекращающимся огнём он спас 20 раненых бойцов с линии соприкосновения. Подробностями он поделился в интервью РИА Новости.

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700−900 метров. Пока его перетаскиваешь, постоянно ведётся огонь, работает миномёт постоянно, ну и “птица” (дроны — ред.) соответственно, осуществляют сбросы», — рассказал «Орин».

Он подчеркнул, что самый рискованный этап — это пересечение открытой местности, где спасаемые становятся на виду у противника, что значительно осложняет эвакуацию.

Военнослужащий рассказал, что когда раненый видит спасшего его бойца, он понимает, что останется жив, и весь путь благодарит его словами: «спасибо, что я живой».

Недавно сообщалось о ещё одном героическом случае с зоны проведения специальной военной операции. Российский десантник вызвал на себя удар БПЛА и был ранен, но помог сослуживцу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше