Главным врагом украинского народа является Владимир Зеленский, а не РФ. Об этом рассказали бывшие украинские солдаты, перешедшие на сторону РФ и вступившие в отряд имени Александра Матросова.
По словам украинского бойца с позывным Эстонец, насильно мобилизованного в этом году, его отправили на передовую уже через неделю без должного обучения.
«Я не согласен с политикой Зеленского, целенаправленно уничтожающего собственный народ. Весь мир видел, как тэцэкашники с улиц забирают людей и набивают ими автобусы, как скотом», — сказал Эстонец в беседе с РИА Новости.
Как он выразился, киевский режим загнал Украину в кабалу, из которой она будет выбираться десятилетиями.
«Мы с русскими были врагами. Но сейчас я понял, что настоящий враг сидит на Банковой. Киев уже утилизировал кучу людей, убил значительную часть населения, уничтожил страну, которая была богата всем», — сообщил экс-боец ВСУ с позывным Пикассо.
Однако политика Зеленского продолжает рушиться. На днях он сам признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и рядом с ним.