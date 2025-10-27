Лавров об американской концепции по Украине: «Путин в Анкоридже подтвердил готовность ее принять»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы работать над урегулированием конфликта на Украине по американской концепции. Это произошло во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Лавров напомнил, что до саммита специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф привозил в Москву предложения по урегулированию. Российская сторона внимательно их изучила. На переговорах на Аляске Путин подробно перечислил каждый элемент этой концепции и получил подтверждение их точности от присутствовавшего Уиткоффа. После этого российский лидер заявил о готовности принять предложенную основу для дальнейших практических шагов.
«Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: Верно ли это? Так ли это? Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — указал Лавров.
Как отметил министр, после встречи в Анкоридже стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Трамп обсудил концепцию с западноевропейскими союзниками, а Путин — с партнерами России. Лавров добавил, что в сентябре в Нью-Йорке госсекретарь США Марко Рубио заверил его, что Вашингтон все еще рассматривает эту концепцию и остается заинтересованным в ней.
«В Нью-Йорке я напомнил госсекретарю Рубио об этой последовательности событий. Он сказал: Да, мы все еще рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы», — заключил министр.
Встреча президентов России и США состоялась в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Ключевой темой переговоров, которые длились почти три часа, было урегулирование конфликта на Украине. По их окончании лидеры провели совместную пресс-конференцию, где Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины украинского кризиса.
Накануне специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине может наступить очень скоро, если удастся дипломатически согласовать три ключевых вопроса — территориальный статус, гарантии безопасности для Украины и её нейтралитет.