Лавров об американской концепции по Украине: «Путин в Анкоридже подтвердил готовность ее принять»

«Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: Верно ли это? Так ли это? Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — указал Лавров.