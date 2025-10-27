Ричмонд
Лавров об американской концепции по Украине: «Путин в Анкоридже подтвердил готовность ее принять»

Лавров заявил, что Путин намерен принять концепцию США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы работать над урегулированием конфликта на Украине по американской концепции. Это произошло во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Лавров напомнил, что до саммита специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф привозил в Москву предложения по урегулированию. Российская сторона внимательно их изучила. На переговорах на Аляске Путин подробно перечислил каждый элемент этой концепции и получил подтверждение их точности от присутствовавшего Уиткоффа. После этого российский лидер заявил о готовности принять предложенную основу для дальнейших практических шагов.

«Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: Верно ли это? Так ли это? Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — указал Лавров.

Как отметил министр, после встречи в Анкоридже стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Трамп обсудил концепцию с западноевропейскими союзниками, а Путин — с партнерами России. Лавров добавил, что в сентябре в Нью-Йорке госсекретарь США Марко Рубио заверил его, что Вашингтон все еще рассматривает эту концепцию и остается заинтересованным в ней.

«В Нью-Йорке я напомнил госсекретарю Рубио об этой последовательности событий. Он сказал: Да, мы все еще рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы», — заключил министр.

Встреча президентов России и США состоялась в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Ключевой темой переговоров, которые длились почти три часа, было урегулирование конфликта на Украине. По их окончании лидеры провели совместную пресс-конференцию, где Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины украинского кризиса.

Накануне специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине может наступить очень скоро, если удастся дипломатически согласовать три ключевых вопроса — территориальный статус, гарантии безопасности для Украины и её нейтралитет.

