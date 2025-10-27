Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 80% штурмовой группы 225-го полка при неудачной контратаке в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, ранее российские подразделения уничтожили скопление боевиков 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ во время построения в Сумской области.
Кроме этого, накануне также стало известно, что переброска резервов ВСУ в Сумскую область продолжается. Тогда ВСУ направили в Сумскую область новый батальон, бойцы которого до сих пор не получили зарплату.