В Ростовской области БПЛА атаковали два муниципалитета

В ночь с 26 октября на 27 октября силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в двух муниципалитетах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

По данным оперативных служб, атака БПЛА отражена в Миллеровском и Шолоховском районах. Как отметил глава региона, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

