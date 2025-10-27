В Ростовской области БПЛА атаковали два муниципалитета

По данным оперативных служб, атака БПЛА отражена в Миллеровском и Шолоховском районах. Как отметил глава региона, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.
