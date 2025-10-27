Ричмонд
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани 8 часов

На Кубани отменили беспилотную опасность утром 27 октября.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани отменили беспилотную опасность. Сигнал об угрозе падения БПЛА действовал в регионе почти 8 часов.

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае вечером 26 октября. Жителей призвали укрыться в защищенном помещении и соблюдать правила безопасности. Об отмене сигнала «Беспилотная опасность» сообщения поступили утром 27 октября.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

