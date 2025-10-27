Цель — техногенная катастрофа: ВСУ целенаправленно атакуют дамбу водохранилища в Белгородской области

Напомним, в результате удара со стороны ВСУ плотина водохранилища получила повреждения. В случае повторного обстрела и разрушения плотины может быть подтоплено жилье, в котором проживает около тысячи человек. В связи с этой угрозой жителям из зоны возможного подтопления предложили временно покинуть свои дома и разместиться в специально подготовленных пунктах.