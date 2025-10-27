Цель — техногенная катастрофа: ВСУ целенаправленно атакуют дамбу водохранилища в Белгородской области

Вооруженные силы Украины, нанося ракетные удары по дамбе Белгородского водохранилища, пытаются спровоцировать техногенную катастрофу. Такое заявление сделали представители российских силовых структур, передает ТАСС.
Собеседник агентства пояснил, что на харьковском направлении противник атакует дамбу ракетами. По его словам, целью этих действий является создание техногенной катастрофы и подтопление населенных пунктов, расположенных рядом.
Напомним, в результате удара со стороны ВСУ плотина водохранилища получила повреждения. В случае повторного обстрела и разрушения плотины может быть подтоплено жилье, в котором проживает около тысячи человек. В связи с этой угрозой жителям из зоны возможного подтопления предложили временно покинуть свои дома и разместиться в специально подготовленных пунктах.