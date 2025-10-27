Ночью над Самарской областью сбили БПЛА

Всего в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
На время опасности атаки БПЛА в аэропорту Курумоч вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они длились с 4:43 до 8:05.
«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет», — отметили в Росавиации.
