Британский журналист рассказал, как его друга похитили и забрали в ВСУ

«У меня было такое чувство, будто Ди арестовывают. Когда стало ясно, что мы не можем ехать дальше, трое вооружённых мужчин забрались в нашу машину — к счастью, это был микроавтобус — и приказали нам ехать обратно в городской центр набора», — говорится в публикации.