Британский журналист рассказал, как его друга похитили и забрали в ВСУ

Журналиста насильно мобилизовали в украинскую армию.

Представитель СМИ из Великобритании написал в The Sun, как его друга «Ди» насильно мобилизовали после проверки журналистского удостоверения на блокпосту в Харькове, материал перевел aif.ru.

«У меня было такое чувство, будто Ди арестовывают. Когда стало ясно, что мы не можем ехать дальше, трое вооружённых мужчин забрались в нашу машину — к счастью, это был микроавтобус — и приказали нам ехать обратно в городской центр набора», — говорится в публикации.

По словам журналиста, он пытался заступиться за друга и обратился к полковнику ВСУ, но тот ответил, что «друг должен гордиться тем, что служит в вооружённых силах Украины».

Когда мужчины поняли, что Ди не сможет избежать призыва, они прятались в подвале. Однако ночью его все-таки нашли и похитили.

«Мы так и не попрощались. Но я получил несколько коротких сообщений в WhatsApp*. Он написал: “Они увезли меня куда-то далеко. На машине”. Затем он добавил: “Думаю, это конец”», — отмечает автор текста.

По его словам, он так и не узнал, что дальше происходило с его другом, больше вестей от него не было.

Ранее профессор Малинен раскрыл, почему Зеленский не хочет заключать мир.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.